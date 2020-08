Messi chiede un incontro al Barcellona per una separazione pacifica

Lo scrive Marca. La Pulce non ha cambiato idea, ma vorrebbe trovare la soluzione più indolore possibile e di questo ha informato i vertici societari

Secondo quanto riporta Marca, Leo Messi cambia la sua strategia per lasciare il Barcellona. Avrebbe chiesto un incontro con il club blaugrana per provare a trovare una soluzione. Intende ancora andarsene, ma sa che non sarà possibile partire gratuitamente, ma vorrebbe evitare l’obbligo di pagare l’impossibile clausola da 700 milioni.

El Periodico scrive che Messi vorrebbe andare incontro ad una separazione quanto più pacifica possibile, evitando uno scontro con il club o con Bartomeu e che avrebbe già informato i vertici societari di questa sua intenzione.

Ora la Pulce attende la risposta del club che dovrà decidere se accordargli o meno l’incotro.