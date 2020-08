Mattino: il Napoli alla ricerca dell’intesa con Under sull’ingaggio (vuole 4 milioni)

Giuntoli e Chiavelli trascorreranno la giornata cercando di capire con l’agente del turco quali sono le sue richieste. Se si raggiungerà l’intesa, si sbloccherà il passaggio di Dzeko alla Juve e di Milik alla Roma

Nell’intreccio di mercato che potrebbe portare Dzeko alla Juve e Milik alla Roma in cambio, per il Napoli, di Under e Riccardi, diventa fondamentale, per il club partenopeo, trovare un’intesa con il turco giallorosso sull’ingaggio. Lo scrive il Mattin.

“Giuntoli e Chiavelli trascorreranno la giornata di riposo degli azzurri cercando di capire con l’agente Utku Cenikli quali sono le richieste economiche di Under. A Roma il turco guadagna 2,5 milioni a stagione e vorrebbe arrivare più o meno a 4″.

Ormai, scrive il quotidiano, l’addio di Milik al Napoli non dipende più da lui. Il polacco aveva raggiunto l’accordo con Paratici (su un quadriennale da 4,5 milioni di euro), ma tra Juve e Napoli non è stato trovato un accordo e allora è spuntata la Roma.

“Che offre a Milik meno della Juventus (4 milioni) ma che ha in Under una buona pedina di scambio. Se il Napoli raggiunge l’intesa con Under, ecco che potrebbe essere il via al risiko tra attaccanti, con Dzeko che andrebbe alla Juve e Milik alla Roma. Ma la strada non è ancora del tutto in discesa”.