Mattino: Demme potrebbe lasciare Napoli (e aprire le porte all’arrivo di Veretout)

Per il regista tedesco sono arrivate offerte da Roma, Fiorentina e Torino, ma anche dall’estero. La sua cessione sarebbe strategica per fare spazio al centrocampista giallorosso

Potrebbe essere in bilico il futuro di Demme a Napoli. Il Mattino parla di offerte per il centrocampista provenienti da Roma, Fiorentina, Torino e dall’estero. La sua cessione potrebbe aprire le porte all’arrivo di Jordan Veretout.

“Attenzione all’operazione che può portare all’addio di Demme: piace a Roma, Fiorentina e Torino ma anche all’estero. È una cessione strategica, che servirebbe a far spazio a Jordan Veretout che, come raccontato da tempo, è uno dei chiodi fissi del Napoli. Il suo agente, Mario Giuffredi, sarà qui nelle prossime ore con l’obiettivo di chiarire il caso Hysaj: perché se non rinnova davvero potrebbe essere decisa la sua cessione”.