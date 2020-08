Mancini verso l’addio alla Nazionale (e a un passo dalla firma col Psg)

Secondo quanto scrive Giornalettismo, Roberto Mancini starebbe pensando seriamente di lasciare la nazionale.

Il ct è stato infastidito dalla convocazione di Gravina a Lippi dello scorso luglio e perciò avrebbe preso tempo per riflettere.

Nel frattempo, la Juventus, decidendo di esonerare Sarri, avrebbe offerto il posto in panchina proprio al Mancio.

“Nel mentre però succede un altro avvenimento inaspettato: succede che la Juventus esoneri Maurizio Sarri. E chi è il primo nome della lista sul taccuino o del presidente Andrea Agnelli? Proprio Roberto Mancini. La trattativa parte immediatamente. Ma Mancini chiede dieci giorni di pausa per pensarci. Agnelli agisce d’impulso e non accetta la risposta e i tentennamenti di Roberto, così convoca Andrea Pirlo e gli consegna in poche ore con contratto in mano la “sua” Juventus. Pirlo, in questo caso diventa la seconda scelta del Presidente”.