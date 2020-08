Lindelof eroe: sventa una rapina ad un’anziana e cattura il ladro

Bellissimo gesto del difensore del Manchester United in Svezia. La vecchietta l’ha invitato a pranzo per sdebitarsi

A Vasteras, città svedese ad ovest di Stoccolma, lo scorso lunedì un pregiudicato ha rapinato in strada una signora anziana, che non ha opposto resistenza. Il caso ha voluto che ad assistere alla scena, come riporta Aftonbladet, ci fosse Victor Lindelof, che sprezzante del pericolo ha inseguito il ladro e immobilizzato fino all’arrivo delle forze dell’ordine.

Il quotidiano svedese non ha rivelato l’identità dell’eroe, ma ci ha pensato una fonte interna del Manchester United a rivelare a Goal che si trattava di Lindelof. La signora novantenne l’ha invitato a pranzo per ringraziarlo del suo gesto. Il ladro invece è stato arrestato con l’accusa di furto aggravato.