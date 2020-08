L’ex presidente blaugrana: “Il Barcellona deve avere molto rispetto del Napoli”

“Il Napoli è una squadra attrezzata ed in grado di mettere in difficoltà il Barcellona. Non sappiamo se Insigne giocherà, ma Gattuso avrà cambi all’altezza”

A Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto Gaspart, ex presidente del Barcellona.

“Non seguo la serie A con continuità, ma posso dire che il Napoli è una squadra attrezzata ed in grado di mettere in difficoltà il Barcellona che deve avere molto rispetto. Non sappiamo se Insigne giocherà, ma Gattuso avrà cambi all’altezza. Ho costruito la Cittadella Sportiva del Barcellona, è stato un passo molto importante perché abbiamo formato alla Masia giocatori come Xavi, Piquet, Messi, Iniesta, Puyol, Busquets, Valdes e tanti altri ancora che poi alla lunga hanno portato dei vantaggi al club. Mi sento di escludere che Messi l’anno prossimo possa giocare in Italia e nell’Inter. Sarà ancora un giocatore del Barcellona, spero lo sia ancora per altri tre anni. Al massimo dopo l’Europa credo possa andare in Cina”