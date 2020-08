Le mani avanti dell’Uefa: “Champions ed Europa League a rischio se non rispettate i protocolli”

L’Uefa sente il pericolo contagi e lancia un avvertimento burocratico. Ma intanto fa regolarmente giocare Barcellona-Napoli in una zona a rischio

L’Uefa – la stessa Uefa che fa regolarmente disputare Barcellona-Napoli nel focolaio della Catalogna, ma poi per precauzione non invia il proprio fotografo al Camp Nou – avverte ufficialmente che lo svolgimento delle partite di Champions ed Europa League, e delle successive gare internazionali, sarà a rischio se i protocolli non saranno rispettati.

Un modo burocratico per mettere le mani avanti, per affermare “poi non dite che non ve l’avevamo detto”.

I protocolli a cui si riferisce l’Uefa sono quelli distribuiti a tutte le 28 squadre ancora in corsa per le due competizioni, che si chiuderanno in Portogallo e Germania.

“L’Uefa si aspetta che tutte le parti aderiscano alle best practice igieniche, sia negli ambienti controllati, sia nella vita quotidiana e nel privato”, si legge nel documento. “È indispensabile che tutte le precauzioni stabilite in questo documento, nonché i migliori standard igienici, siano rigorosamente rispettati da tutti i membri dei vari gruppi. Il mancato rispetto di tali norme sociali potrebbe avere gravi conseguenze per lo svolgimento delle partite internazionali”.

I protocolli sono stati redatti sotto la guida del presidente del comitato medico dell’Uefa Tim Meyer, che è anche responsabile dei protocolli della Bundesliga in Germania. I giocatori e agli staff dei club sono testati due o tre giorni prima di lasciare il paese d’origine, e di nuovo, sul posto, il giorno prima di ogni partita. L’Uefa promette di avere i risultati “almeno sei ore” prima del calcio d’inizio delle partite

L’Uefa ha però respinto le richieste di alcuni club – tra cui il Manchester United, i Wolves e l’Inter – di poter entrare e uscire dalla Germania dopo ogni partita, ponendo maggiore enfasi sulle rigide regole che i club dovranno rispettare negli hotel.