L’agente di Meret: “Ha bisogno di giocare, è disposto anche ad andare in prestito”

Il portierone azzurro ha sofferto la dualità con Ospina in questa stagione, soprattutto perché data la giovane età ha bisogno di giocare

È stato uno dei tormentoni della seconda parte del campionato del Napoli, il duello silenzioso tra Ospina e Meret per accaparrarsi il posto da titolare tra i pali azzurri. Ma adesso, a giochi fermi, bisognerà capire quali saranno le gerarchie da cui ripartire nella prossima stagione, una decisione che sarà fondamentale anche per la riconferma di Meret al Napoli, come ha sottolineato anche il suo agente Federico Pastorello ai microfoni della Rai

“Andando dall’Udinese al Napoli ha fatto una scelta importante. I nostri contatti con il club partenopeo sono costanti, ma uno della sua età deve giocare. Siamo disposti ad andare in prestito per giocare, se dovesse servire”.