La Vanguardia: una causa tra il Barcellona e Messi sarebbe come lanciare una monetina

Tutto si giocherebbe sul contratto e sulla differente lettura che si potrebbe fare del termine del 10 giugno avendo la pandemia modificato il termine del campionato

La FIFA appoggia la mossa, ben studiata da Messi, di rompere unilateralmente il suo contratto.

Scrive così La Vanguardia oggi a proposito della decisione della Pulce di lasciare il Barcellona. Secondo l’avvocato Juan de Dios Crespo infatti la FIFA concederà il trasferimento provvisorio a Messi perché nella legislazione europea del diritto del lavoro il lavoratore è sempre tutelato.

L’esperto di diritto sportivo precisa ovviamente che è possibile che dopo il trasferimento il Barcellona decida di fare causa al giocatore e che il club che lo assumerà si trovi a dover versare cifre vertiginose al Barcellona. Ovvio che i tempi potrebbero essere lunghi, come accaduto per Neymar

Una disputa tra il capitano e il club non sarebbe né veloce né facile. Né si possono fare stime sull’importo che il Barça potrebbe finire per addebitare al nuovo club. “Sarà come lanciare una moneta”

A decidere dovrebbe essere un tribunale spagnolo e più precisamente di Barcellona dal momento che il contratto è stato firmato lì e non si può escludere che alla fine il giudice decida di far pagare integralmente i 700 milioni della clausola rescissoria

“La chiave sta nella stesura del contratto”, avverte Crespo, poiché la letteralità è la prima cosa che si studia in questi casi. Se viene incassato il 10 giugno come termine ultimo per attivare la clausola senza giusta causa da parte del giocatore (come assicura il club) o se è a 10 giorni dal termine della stagione, che era il 23 agosto. Il Barça difenderà che la letteralità è la letteralità e va presa con rigore mentre gli avvocati del giocatore si attengono allo spirito del contratto in una stagione segnata dalla pandemia”

In sostanza, secondo il quotidiano spagnolo al Barcellona non converrebbe assolutamente decidere di fare causa al suo ex capitano