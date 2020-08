La Stampa: «Coman rimpianto Juve. Meglio la gallina oggi che l’uovo plusvalenza ieri»

Il protagonista Champions venduto dalla Juve al Bayern per 28 milioni. “Fu un rimpianto già sei mesi dopo, quando i bianconeri vennero eliminati dai bavaresi”

La Stampa di Torino torna sul protagonista della Champions vinta dal Bayern e cioè su Coman troppo frettolosamente venduto al Bayern.

Per la Juve un rimpianto già lo era dalla maledetta notte dell’Allianz Arena, ottavi di finale, 16 marzo 2016: fu proprio il ragazzino ceduto sei mesi prima al Bayern per 28 milioni a ribaltare il match, chiudendo il 4-2 ai supplementari. Sembrava una gran bella cifra per un 19enne, ma all’uovo di ieri (plusvalenza necessaria, croce del nostro calcio) forse sarebbe stato meglio preferire il galletto di oggi.

I bianconeri lo consideravano una seconda punta, Karl-Heinz Rummenigge, n. 1 del club campione d’Europa, vide in lui l’esterno capace di raccogliere l’eredità di un certo Franck Ribery. Trentatré reti e una Champions dopo, il paragone comincia a reggere.