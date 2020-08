La scritta “Lete” in rosso sulla maglia fa impazzire i tifosi: social in rivolta

Nulla di ufficiale ancora, ma le foto che circolano in rete hanno scatenato l’ira dei napoletani, che preferirebbero caratteri bianchi per i colori sociali

Da qualche giorno girano in rete le immagini della possibile nuova maglia del Napoli, che perde la tradizionale toppa rossa con scritta in bianco dello sponsor Lete. La scritta infatti non sarà più su fondo rosso, ma sarà direttamente di questo colore. Subito i tifosi hanno notato come un carattere bianco si sarebbe abbinato meglio ai colori sociali del club, oltre a creare un effetto visivamente più gradevole.

Per questo motivo, sui social sono partite vere e proprie campagne contro lo sponsor, i grafici e chiunque possa essere ritenuto responsabile di un simile “scempio”. L’hashtag #LeteOut è diventato anche primo tra le tendenze nazionali di Twitter.