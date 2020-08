Juve-Dzeko, c’è l’accordo. Ora Paratici dovrà comunicare a Milik che è uscito dai piani bianconeri

Sul CorSport. La Roma, dal canto suo, ha l’accordo con il Napoli per accaparrarsi il polacco in cambio di Under e Riccardi. Tocca alla Juve rompere il patto con Milik e liberarlo per i giallorossi

Sul Corriere dello Sport il complicatissimo triangolo di mercato tra Roma, Juve e Napoli per lo scambio tra Dzeko, Milik, Under e Riccardi. Un intreccio che può sciogliere solo la Juventus, liberando il polacco dal patto stretto mesi fa e dando il via all’operazione

“La matassa è ingarbugliata. Tocca alla Juve cominciare a lasciare il filo giusto per sbrogliarla. E rompere così lo stallo nel triangolo tra i bianconeri, la Roma e il Napoli, che vede Edin Dzeko e Arek Milik in attesa. Il filo che Fabio Paratici dovrà mollare è proprio quello che tiene fermo il polacco nella sua speranza di vestire il bianconero, ora o addirittura tra una stagione a parametro zero: c’è una promessa, il patto va rotto. Solo così Milik potrà aprire la porta alla Roma, che un accordo col Napoli ce l’ha già a differenza della Juve. E solo così la Roma potrà lasciare andare via Dzeko, in questo momento l’uomo capace di mettere d’accordo le richieste di Andrea Pirlo e le esigenze di bilancio”.

Dzeko è l’obiettivo preferito da Pirlo. Ha ricevuto il gradimento di Ronaldo, scrive il quotidiano sportivo e i contatti dei bianconeri con l’agente del bosniaco sono frequenti.

“Continui i contatti tra la Juve e l’agente Silvano Martina, ora Dzeko sembra essersi convinto a tentare un ultimo giro di giostra per provare a vincere tutto, l’intesa col club bianconero arriverebbe sulla base di un ricco biennale da 7,5 milioni a stagione bonus inclusi. Per lui, insomma, la Juve è disposta a fare un eccezione riguardo il doppio piano di abbattimento del monte ingaggi e dell’età media”

Sono continui anche i contatti tra Juve e Roma.

“Aspettando che questo intreccio potesse sciogliersi sono stati comunque fatti notevoli passi avanti riguardo cifre e modalità dell’operazione: il punto di incontro sembra già essere stato raggiunto a quota 12 milioni tra parte fissa e bonus”.

Ma sono necessari ancora due passi. Il primo è che ci sia un confronto diretto tra Dzeko e la dirigenza giallorossa. Il secondo

“che la Juve si ritiri definitivamente dalla corsa per Milik, punto di svolta fondamentale per far saltare questo stallo”.

La Roma, infatti, ha già l’accordo con il Napoli per il polacco. In cambio, al club partenopeo andrebbero Uder e Riccardi.

“Per il polacco è pronto un quadriennale da 4,5 milioni netti a stagione, appena più basso di quello che vorrebbe firmare con la Juve. La chiave, quindi, è sempre la stessa: per arrivare a Dzeko in tempi brevi, Paratici dovrà comunicare ufficialmente a Milik che è uscito dai piani bianconeri, definitivamente dopo l’arrivo di Pirlo. Con il polacco che così potrà prendere in considerazione l’offerta della Roma”.

