Immobile: “Spingere l’asticella sempre più in alto non è stato semplice”

Ciro Immobile ieri ha raggiunto Gonzalo Higuain nel record dei 36 gol segnati in una stagione. Ed ha anche vinto la Scarpa d’Oro data la mancata convocazione di Cristiano Ronaldo nella Juve. Il bomber della Lazio ha commentato il traguardo con una lettera pubblicata su Instagram.

Immobile ringrazia la sua famiglia, il club e soprattutto i compagni di squadra e i tifosi.

“Ma sopratutto un grazie enorme va a voi amici siete davvero i compagni di squadra migliori che potessi avere e grazie ad ognuno di voi tutto questo è stato possibile vi voglio bene. Non ultimi i tifosi grazie per l’affetto che avete dimostrato dal primo giorno che sono arrivato mi avete accolto come figlio della vostra città e mi avete spinto a dare il massimo per questi colori. E’ passato un altro anno molto più difficile ma non per noi ma per tutte le persone che hanno lottato per noi e per i nostri bimbi e nei periodi difficili grazie al loro lavoro ci hanno fatto guardare avanti con fiducia. Grazie per tutti i messaggi che ho ricevuto dai miei compagni di nazionale e da tutti i tifosi che amano questo sport. Vi abbraccio”.