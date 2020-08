Immobile segna il gol numero 36 ed eguaglia Higuain

Gol numero 36 per l’attaccante della Lazio che ha ancora a disposizione circa 70 minuti per superare il record del Pipita

Dopo un paio di minuti di attesa per il responso del Var arriva la convalida per il gol numero 36 di Ciro Immobile che non solo porta in pari la Lazio contro il Napoli, ma soprattuto raggiunge Gonzalo Higuain per il record segnati in una sola stagione.

Al minuto 21 della sfida tra Napoli e Lazio, proprio nella porta in cui il Pipita realizzò il record Ciro eguaglia le 36 reti ed ha ancora circa 70 minuti per provare a batterlo

È anche il suo 17esimo gol in trasferta ed è un record perché prima di lui nessuno mai aveva messo a segno tante reti fuori casa