Il presidente della Regione Abruzzo e l’allarme virus: «Un’area attrezzata all’ospedale di Castel di Sangro»

Il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio ha concesso un’intervista all’edizione napoletana di Repubblica. Tema: il ritiro del Napoli a Castel di Sangro e la convivenza con l’allarme virus i cui contagi stanno aumentando anche in Abruzzo. Si è definito orgoglioso di aver portato il Napoli a Castel di Sangro e si dice tranquillo: «Siamo sereni e naturalmente attenti. Stiamo lavorando da luglio e ormai siamo pronti»

Ha fatto un appello «al senso di responsabilità delle persone».

« La mascherina è necessaria per l’ingresso al Patini. Ci sarà anche la misurazione della temperatura corporea e poi naturalmente bisognerà rispettare il distanziamento. Con una capienza così ridotta, non ci saranno problemi. Lo stadio a regime pieno può contare fino a 7mila tifosi».

Cosa accadrà nel caso di un positivo al Covid?

«L’ospedale di Castel di Sangro sarà il nostro punto di riferimento con un’area specifica attrezzata. Aumenteremo la presenza di specialisti per realizzare tamponi veloci. Faremo riferimento anche ai centri di Avezzano e L’Aquila. Siamo in grado di intervenire in sicurezza e tempestivamente. Abbiamo potenziato il nostro presidio sanitario».