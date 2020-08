Il Messaggero: De Sanctis vuole portare Meret alla Roma

La Roma ha il problema del portiere. Pau Lopez è stato inesorabilmente bocciato. Il Messaggero però scrive che tutto dipende dai futuri assetti interni, ossia da chi deciderà. Serve l’assemblea che sancirà il nuovo cda e quindi i ruoli. Se a decidere dovesse essere Morgan De Sanctis, non ci sarebbero dubbi: il prescelto sarebbe Meret.

Dipendesse da De Sanctis, ad esempio, Meret (per il quale l’agente Pastorello nei giorni scorsi ha ribadito: «Deve giocare, siamo disposti anche ad andare in prestito») avrebbe molte chance. Morgan (vicino all’intesa per il prestito di Cardinali al Matelica, squadra di Lega Pro) apprezza il portiere friulano e sfruttando il fatto che a Napoli, il titolare per Gattuso è Ospina, la possibilità d’imbastire uno scambio non è da scartare. Impossibile però che Lopez accetti di fare il secondo al colombiano. Dovrebbero rientrare allora altri giocatori (leggi Under) per i quali la Roma vorrebbe ricavare soltanto cash.