Il Mattino: Maksimovic ha rifiutato l’offerta di rinnovo del Napoli e ha chiesto di andar via

Maksimovic non intende rinnovare alle cifre proposte dal club azzurro: in pratica il Napoli, dopo la crisi per il Covid 19 e lo stop dei campionati, ha ridimensionato l’offerta di prolungamento. E il serbo ha puntato i piedi, nonostante lo stesso Ramadani gli abbia consigliato di accettare il rinnovo al ribasso. Maksimovic guadagna 1,3 milioni di euro e pensava di arrivare almeno a 2 milioni. La bozza di intesa siglata prima del lockdown è stata rivista dopo la crisi e il difensore ha detto di no. Senza rinnovo, andrebbe in scadenza il prossimo giugno e il Napoli quindi lo ha messo sul mercato.

Una situazione non semplice per il Napoli che ha già una lunga lista di calciatori sul mercato da venderre

Per Gattuso non proprio una bella notizia: già deve disegnare la linea probabilmente senza Koulibaly, rischia davvero di ricominciare da zero. Il serbo ha richieste da Fiorentina, Roma, Milan e Lazio in Italia. E c’è l’Everton in Premier. Ma ha chiesto di andare via.