Il Mattino: In Campania si sta meglio, in questo momento riguardo al virus, che in Lombardia

Che l’Rt della Campania maggiore della Lombardia non significa che qui ci sia più virus, bisogna considerare altri fattori insieme al singolo numero

Il Mattino di oggi prova a spiegare i dati che arrivano dalla Campania e che preoccupano non poco in tema coronavirus. In questo momento infatti l’Rt della Regione è maggiore di quello della Lombardia, ma bisogna andare a guardare anche gli altri numeri per capire

dire che la Campania ha un Rt preoccupante non significa automaticamente che ha più presenza di virus per esempio della Lombardia, ma che il contagiato campano in questo momento ha più possibilità di trasmetterlo agli altri. Quindi sono altri i fattori in gioco, non la potenza del virus che è uguale a Pozzuoli come a Quarto Oggiaro. Un autorevole clinico, con lunga esperienza di epidemia, ma che ci chiede di restare anonimo alla domanda sulla validità di questo parametro risponde per le rime: «l’Rt è un indice drogato dal “denominatore”. Se i casi in assoluto sono pochi basta un cluster per farlo schizzare in alto. È un parametro di alert che dice che il virus è ancora presente, che circola. Ma da solo non vuol dire nulla. In Campania si sta meglio, in questo momento riguardo al virus, che in Lombardia»

È chiaro che l’Rt aumenti nei posti di vacanza in questo momento, ne è esempio ciò che succede nel cilento. Poi bisogna considerare anche le persone che tornano a casa per vacanza o per nostalgia della famiglia e il quadro dei focolai della Campania diventa completo