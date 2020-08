Il Mattino: “Gelo tra Napoli e Sassuolo dopo la richiesta di 40 milioni per Boga”

Il direttore generale del Sassuolo ha ribadito che per meno di quella cifra il calciatore non si muoverà

Il Napoli, come tutte le squadre, ha un doppio filone di calciomercato. Uno in entrata e uno in uscita. Se non si sblocca il secondo, non può riaprirsi il primo. La probabile cessione di Allan – accordo con l’Everton per 23 milioni di euro più 5, ma mancano ancora le firme – sarebbe la prima. Ci sono poi Milik e Koulibaly, entrambe le situazioni sono ingarbugliate. Il senegalese – scrive la Gazzetta – ha chiesto al Napoli di abbassare le pretese per la sua cessione.

Il Mattino aggiunge un particolare sul fronte delle possibili entrate. Il Napoli sta cercando sugli esterni. Nell’operazione che potrebbe portare Milik alla Roma, c’è Under che piace agli azzurri. Sulla fascia piace anche Boga e il quotidiano napoletano scrive:

E Boga? Un po’ di gelo è calato dopo che il dg del Sassuolo, Carnevali, ha ribadito che per meno di 40 milioni il francese non si muoverà.