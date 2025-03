Quindi prenderla con la mano davanti al corpo è possibile (per la Gazza). Il tamponamento di McTominay a Dumfries sarebbe dovuto sfociare in calcio di rigore

Per la Gazzetta manca un rigore ma è quello per l’Inter. Il braccio di Dumfries non aumenta il volume corporeo

Per la Gazzetta dello Sport manca un rigore, è vero, ma manca il rigore per l’Inter nell’azione poi fermata per assegnare la punizione trasformata da Dimarco.

Ecco cosa scrive la rubrica moviola della Gazza:

Detto che la punizione (fallo su Mkhitaryan) che porta allo 0-1 è netta, qualche secondo prima (20’ pt) un tamponamento di McTominay a Dumfries sarebbe dovuto sfociare in calcio di rigore: c’è impatto energico, braccio spianato sul collo e il tutto senza mai nemmeno immaginare un contatto col pallone. Prima, al 10’ manca un giallo a Rrahmani su Thuram (calcione da dietro) e resta il dubbio sulla trattenuta di Bastoni a Politano a un passo dal possesso palla (Doveri sceglie fallo senza giallo). Al 33’, Dumfries impatta la palla col braccio sì largo ma a protezione dentro la figura corporea: non è da rigore per il fatto che non aumenta il volume corporeo. Manca il giallo a Bisseck, sbracciata sul collo a McTominay.

La Gazzetta ha preso spunto da Luca Marelli l’ex arbitro (minore non certo al livello di Casarin) che commenta la moviola per Dazn.

Per Marelli il rigore per il Napoli non c’era

Il primo tempo di Napoli-Inter termina con la formazione di Inzaghi in vantaggio grazie alla punizione messa a segno da Di Marco. Alla mezz’ora c’è un episodio che ha fatto molto discutere, con Dumfries che tocca con il braccio su un tiro di McTominay. Questo il commento e la moviola di Luca Marelli, ex arbitro, ai microfoni di Dazn: «La valutazione in sala Var è stata quella di capire se il tocco di braccio abbia portato maggiore aria o volume rispetto al tiro poi toccato da Dumfries. È stato ritenuto che il braccio, piuttosto largo rispetto al corpo, non ha comunque aumentato il volume del corpo perché si trovava davanti al petto e non lateralmente».

