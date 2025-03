Il commento: “Non si è disunito, ha aggredito l’Inter, ha impedito ai nerazzurri di fare gioco. il Napoli ha lanciato un messaggio incoraggiante”

La Gazzetta sorpresa: “Non ci aspettavamo un Napoli così intenso, feroce e continuo“. Questo, sintetizzando il commento di Romeo Agresti.

Il Napoli ha lanciato un messaggio incoraggiante

Scrive Agresti sulle pagine della Gazzetta:

“Eppure lo scontro tra Conte e Inzaghi qualcosa ha detto, qualche risposta – non necessariamente positiva – l’ha data. Ha confermato, ad esempio, che in questo momento lassù, nelle prime posizioni, nessuno sta davvero bene. Né la capolista, né chi le rimane in scia. E nemmeno la banda del Gasp. Anche se, per la verità, il Napoli ha lanciato un messaggio incoraggiante rispetto alle concorrenti, almeno a livello di fame.

I disagi dell’Inter sono emersi di fronte a un Napoli per certi versi sorprendente. Non ce l’aspettavamo così intenso, a momenti feroce, soprattutto continuo. Ha aggredito l’Inter, ha impedito ai nerazzurri di fare gioco. E non si è affatto disunito quando è andato in svantaggio per una punizione magica di Dimarco, anzi nella ripresa l’offensiva degli azzurri è diventata un dominio“.

E ora cosa accade là davanti?

Successivamente si legge:

E ora cosa accade là davanti? Chi indovina è un mago. L’Inter ha l’organico migliore e rimane la favorita nella corsa allo scudetto. Ha però giocatori fuori forma e tante partite in più rispetto a chi la insegue: per il momento sono quattro, due in Champions e due in Coppa Italia, però possono diventare di più. Il Napoli, recuperata fiducia, deve ritrovare la vittoria.

Billing: «La nostra mentalità è incredibile, dobbiamo continuare focalizzati solo sulla prossima partita»

Philip Billing, centrocampista del Napoli, ha parlato ai microfoni di Dazn al termine del big match con l’Inter pareggiato grazie al suo gol nel finale.

«E’ stata una sensazione incredibile, sono veramente molto felice. La reazione dopo il gol è stata immediata».

Com’è stato il tuo impatto col Napoli? «Mi sto adattando bene, il mister e i compagni mi stanno aiutando tantissimo. La cosa più importante oggi era non perdere contro una grande squadra come l’Inter, abbiamo difeso molto bene. La nostra mentalità è incredibile, dobbiamo continuare così». Credete ancora di più allo scudetto? «Non parliamo di scudetto, bisogna essere focalizzati solo sulla prossima partita». Anche il capitano Giovanni Di Lorenzo aveva parlato a Dazn Le tue sensazioni? «Il mese di febbraio è stato complicato p r i risultati, ma il gruppo ha lavorato bene ed è stato focalizzato. Oggi abbiamo dato una risposta importante sul campo, siamo contenti della prestazione peccato per il risultato, sul campo meritavamo di più». Cosa ha detto Conte? «Penso che abbiamo avuto un bel approccio alla gara e il mister era contento, ci ha dato qualche indicazione, ma ci ha detto di continuare così e noi abbiamo messo in campo le nostre qualità» Ci credete allo scudetto?

ilnapolista © riproduzione riservata