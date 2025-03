Ottimo Napoli ma dobbiamo segnare. Piaccia o no, dipendiamo da Lukaku

Raspadori sul più bello fa piede e piede. Troppi cross inutili e palommelle inconcludenti

Cesare – Caro Guido ottimo pareggio del Napoli anche se abbiamo da recriminare perché avremmo meritato la vittoria. Nel primo tempo il Napoli ha fatto la partita ma ha raccolto, come spesso capita, molto poco rispetto a quanto prodotto. E nel secondo tempo, quando si temeva il consueto calo fisico delle ultime partite, la squadra ha continuato a giocare tenendo il pallino del gioco ed a fare la partita (in totale abbiamo avuto un possesso palla del 62%). Non solo nel secondo tempo l’Inter non ha mai tirato in porta ma nel finale potevamo anche vincerla. Conte l’ha giocata benissimo mettendo Gilmour che ha affiancato Lobotka nel palleggio e liberando senza rischi McTominay in avanti. E alla ricerca del pareggio ha indovinato i cambi in particolare nell’inserimento di Billing che ha messo fisicità con gli avversari stanchi e ha avuto anche il merito di segnare il gol del pareggio.

Guido – Per fortuna la difesa è tornata ai livelli di un mese fa. In particolare di Buongiorno e Rrahmani che avevano in Lautaro e Thuram due bruttissimi clienti. Da sottolineare la buona prestazione di Spinazzola che ormai ha recuperato in pieno e ha fatto ben sperare anche l’entrata in campo di Olivera. In questo modo il Napoli si può dire che ha superato l’emergenza. Lukaku ha fatto una ottima partita. Forse la migliore del campionato. Resta il problema di segnare di più. Però quello che so è che quando esce Lukaku il Napoli peggiora. Non riesce a risalire bene. Se poi Raspadori fa “per e per” non è colpa sua. A proposito di Jack è un giocatore esemplare dal punto di vista dell’impegno e del comportamento. Ma fuori dall’area di rigore incide poco.

Cesare. Tornando al belga però c’è da dire che gioca costantemente spalle alla porta alla ricerca della sponda, gioco comunque utile alla squadra ma chi segna? Non si può supplire sempre con i centrocampisti o la vena ritrovata di Raspadori che comunque per caratteristiche non è un goleador. Anche se concordo con il fatto che oggi ha fatto una buona partita. Un appunto da fare riguarda i calci piazzati. Abbiamo battuto tantissimi corner e punizioni laterali ma senza mai essere pericolosi anzi direi che siamo stati innocui nonostante avessimo tanti centimetri in campo. Quasi sempre abbiamo portato in area addirittura 8 calciatori ma senza mai prendere la palla.

Guido – Concordo sulle punizioni e sui corner: per noi sono oggetti inutili. Palommelle morbide e inconcludenti, che fanno la gioia dei difensori avversari. Comunque questo pareggio ci permette di stare ad un punto dall’Inter con il fiato sul collo.

Cesare- E c’è da dire che i nerazzurri hanno tante partite in più da disputare tra Coppa Italia e Champions e pur avendo una rosa ampia questo toglie energie fisiche e mentali (a parte il rischio di infortuni in partite tirate). Inoltre hanno anche partite difficili in campionato come lo scontro con l’Atalanta a Bergamo tra due partite e devono giocare con Roma e Lazio. Poi il pareggio ci permette di non perdere punti rispetto all’Atalanta che ha inaspettatamente pareggiato in casa con il Venezia. Comunque il Napoli ha dimostrato di essere vivo e di poter lottare fino alla fine per lo scudetto.

Guido- A sentire Lippi fare le coppe è un vantaggio sul piano mentale e non un handicap. Quindi non ci conterei troppo. La retorica delle partite in più che sarebbe un danno per l’Inter lasciamola ai filosofi del calcio. Noi dobbiamo pensare di vincere le partite. Poi molto probabilmente non ci riusciremo. Però siamo lì, ad un punto e ci possiamo giocare il campionato.

LE SENTENZE

Meret– Cesare: sufficiente ; Guido: sufficiente

Di Lorenzo- Cesare: sufficiente; Guido: sufficiente

Rrahmani- Cesare: ottimo; Guido:eccellente

Buongiorno- Cesare: ottimo; Guido: super

Spinazzola– Cesare: buono;Guido: buono

Politano– Cesare: sufficiente; Guido: modesto

Gilmour– Cesare: buono ; Guido: ottimo

Lobotka– Cesare: ottimo ; Guido: ottimo

Mc Tominay– Cesare: buono; Guido: buono

Lukaku– Cesare: buono ; Guido: ottimo

Raspadori– Cesare: sufficiente; Guido: sufficiente

Okafor– Cesare: buono; Guido:s.v

Billing- Cesare: buono: Guido: buono

Olivera- Cesare: sufficiente; Guido : s.v.

Ngonge– Cesare: modesto; Guido: irritante

Conte- Cesare:ottimo; Guido:ottimo

