Il Giornale: in Italia si rischia di far ripartire il calcio giovanile prima della scuola

Il commenti di Riccardo Signori sul progetto della Federcalcio di dare il via ai campionati dilettantistici e giovanili che potrebbero ripartire prima delle lezioni scolastiche

“Ai bambini il pallone prima della scuola”, questo il titolo del commento di Riccardo Signori sul Giornale sul tentativo della Federcalcio di far ripartire il calcio dilettantistico e giovanile senza aver ancora capito come far riprendere invece la scuola a settembre.

Anzi lo sappiamo, ma siamo con le mani nei capelli: i campi di pallone ci sono, le aule e i banchi no. Sintesi di una nazione che ha sempre sventolato la cultura come status symbol e ha sempre inaridito la vena dei ragazzini che volevano fare sport. La legge non scritta di insegnanti e professori diceva: «Fai sport, fai gare?» e io ti interrogo il giorno dopo. «Sei un appassionato secchione?» e io ti premio

Qualcuno dirà che nel Paese esistono problemi più importanti rispetto a quello di riattivare l’attività giovanile del pallone: vedi appunto il caso scuola, ma in questo caso lo sport potrebbe insegnare qualcosa a insegnanti e maestri, sempre che tutto fili liscio e si riesca a ripartire nel rispetto delle misure sanitarie. Per adesso è stato approntato il protocollo e si attende il vaglio del Governo per il via libera, ci vorrà del tempo per capire se si sono davvero sovvertiti i tempi

il pallone che riesce ad essere più educativo del mondo scolastico, anzi ad ingigantire la pecca, ci farà esclamare: «Mio Dio come siamo caduti in basso». O ci stupirà: «Perbacco, il virus ha davvero capovolto il mondo».