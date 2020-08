Genoa, il nuovo ds Faggiano vuole Llorente per rinforzare l’attacco

Sul Secolo. Faggiano ha sempre avuto un canale preferenziale e ottimi rapporti con il Napoli e con il ds Giuntoli. E’ lecito pensare che per la costruzione della nuova squadra qualcosa possa arrivare anche dagli azzurri

Il Genoa ha scelto il suo nuovo responsabile della gestione sportiva, sarà Daniele Faggiano. L’intesa con il club c’è già e domani dovrebbe arrivare la firma sul contratto triennale. Sarà lui ad occuparsi del mercato e della costruzione della squadra per la prossima stagione. E questo potrebbe avere delle ripercussioni anche sul Napoli. Scrive Il Secolo XIX:

Qualche settimana fa, parlando di Ounas e Llorente, dichiarò che prenderebbe volentieri tutti igiocatori del Napoli.

“E così è lecito pensare che per la costruzione del nuovo Genoa qualcosa possa arrivare anche dagli azzurri. Llorente è destinato a lasciare, lo stesso vale per Younes e per lo stesso Ounas. C’è eventualmente da battere la concorrenza del Benevento, con cui sta anche parlando di Lapadula”