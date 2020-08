Genoa, solita rivoluzione: via Nicola e il ds Marroccu, arriva Faggiano

Il direttore sportivo del Parma passerà ai rossoblù e si occuperà della scelta del nuovo allenatore. A Nicola non è bastata la salvezza conquistata

Non fa quasi più notizia l’ennesimo ribaltone messo in atto da Enrico Preziosi, presidente del Genoa. Stando a quanto riporta Sky Sport, ha deciso di dare vita ad un nuovo progetto tecnico. Davide Nicola non sarà riconfermato sulla panchina dei rossoblù, nonostante la salvezza conquistata all’ultima giornata.

Cambia anche il direttore sportivo: via Marroccu, arriverà Faggiano dal Parma. Il nuovo ds del Genoa si occuperà poi della scelta dell’allenatore.