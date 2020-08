Gazzetta: «Sarri alla Juve non è mai stato davvero felice»

«Ronaldo non amava il suo lavoro sulla tattica, Chiellini non lo tollerava, non piacevano le parolacce, le sue uscite, l’affetto per il Napoli al San Paolo»

Scrive così la Gazzetta dello sport che aggiunge:

Sarri in un certo senso non è mai stato nemmeno l’allenatore della Juventus: troppo lontano nello stile rispetto alla tradizione juventina, troppo diverso l’approccio alla vita. Sarri in carriera ha dato il suo meglio all’opposizione e la sua esperienza alla Juve è vissuta intorno a un compromesso, tecnico e ambientale, mal riuscito. Questo si sono detti Agnelli e Sarri nel giorno dell’addio: la scintilla non è scoccata, meglio lasciarsi prima che sia troppo tardi.

Le difficoltà nel rapporto con Ronaldo, ad esempio, non sono una novità. Sarri non è mai stato un allenatore amato da CR7 – troppo legato alla tattica, troppo diverso da Zidane e Ancelotti, i preferiti di Cristiano nella storia recente – e il fenomeno col 7 ha detto no all’idea tattica principale di Sarri: lo spostamento in posizione di centravanti. Non solo, Ronaldo non amava il lavoro di MS sulla tattica e lo ha detto apertamente, con parole e comportamenti. In generale, più di qualche giocatore in questi mesi non ha gradito lo stile Sarri – uno su tutti, Giorgio Chiellini, importantissimo nel suo ruolo di capitano – e non è un caso che quasi nessun giocatore della rosa abbia pubblicato un post social di addio. Il primo, Bonucci alle 23.30: “Sin dall’inizio c’è stato un rapporto schietto e sincero. Grazie e buona fortuna Mister, per tutto”.