Gazzetta: per Bernardeschi il Napoli sarebbe un passo indietro

Il giocatore della Juventus, che ha affidato i suoi interessi a Raiola, vorrebbe un’esperienza in Premier League dove l’ha cercato il Chelsea

Arkadiusz Milik sembra al momento il nome più caldo per l’attacco della Juventus, che ha provato ad intavolare uno scambio col Napoli per il polacco. La contropartita più gradita agli azzurri è Federico Bernardeschi, che però secondo La Gazzetta dello Sport ha rifiutato la destinazione perché ritenuta un passo indietro per la sua carriera.

Il quotidiano sportivo riporta che l’obiettivo del giocatore, in caso di partenza, sarebbe un’esperienza in Premier League dove c’è il Chelsea che sarebbe interessato; registrato anche un sondaggio da parte dell’Atletico Madrid. Tutto lavoro, insomma, per il suo nuovo agente Mino Raiola, con la trattativa che resta in stand-by.