Gazzetta: le cessioni frutteranno al Napoli un tesoretto da 150 milioni di euro

Giuntoli si muove sul mercato in uscita. In partenza alcuni big, tra cui Koulibaly, Allan e Milik. Le entrate andranno a coprire gli investimenti

Da gennaio ad oggi il Napoli ha investito sul mercato 180 milioni di euro. Occorrerà far cassa per continuare a non avere debiti con gli istituti di credito. Linea perseguita da sempre da De Laurentiis, scrive la Gazzetta dello Sport.

“Da qui all’inizio di ottobre, quando il mercato chiuderà i battenti, Cristiano Giuntoli avrà un bel lavoro da concludere, dovrà cedere 4-5 giocatori e portare in cassa almeno 150 milioni di euro. Il ds è parecchio attivo, dopo aver concluso l’affare Osimhen, è ancora impegnato per rinforzare l’organico ma, nel contempo, sta discutendo con diversi club, italiani e stranieri, per vendere”.

E allora le cessioni: innanzitutto Koulibaly. Il Napoli e il senegalese hanno deciso di chiudere il rapporto. De Laurentiis chiede 100 milioni, il City ne offre 70. Probabilmente il presidente dovrà ridimensionare l sua richiesta in virtù del mercato post-Covid.

Il secondo nome in uscita è Allan, per il quale l’Everton di Ancelotti ha offerto 25 milioni di euro più bonus.

“La risposta del Napoli è stata secca: 30 più bonus, prendere o lasciare. Probabilmente, le parti medieranno e il centrocampista brasiliano ritroverà l’ex allenatore“.

Milik andrà alla Juve se De Laurentiis accetterà lo scambio quasi alla pari con Federico Bernardeschi.

Lozano, il cui costo è intorno ai 40 milioni, ha diversi ammiratori in Spagna: Atletico Madrid, Siviglia e Valencia.

Infine Ghoulam.

“potrebbe finire al Wolverhampton (10 milioni la richiesta) se accetterà di spalmarsi l’ingaggio di 3,5 milioni di euro all’anno nelle stagioni a seguire. Ipotesi molto probabile”.