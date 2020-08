Gazzetta: il rapporto tra Gattuso e Milik è del tutto compromesso

Per sopperire ad una ipotetica assenza di Insigne al Camp Nou Gattuso avrebbe potuto impiegare il polacco centravanti e spostare Mertens sulla sinistra, ma non ha voluto nemmeno prendere in considerazione l’idea

Rino Gattuso confida in un recupero lampo di Lorenzo Insigne in vista del Barcellona. E intanto studia il possibile piano B. Che contempla Lozano, Elmas o Politano. Addirittura un possibile inserimento di Zielinski sulla sinistra. Se c’è un’ipotesi esclusa a priori è quella di impiegare Mertens al posto di Insigne con Milik centravanti. La Gazzetta dello Sport scrive che Gattuso non ha proprio preso in considerazione l’idea, visto che il rapporto tra lui e l’attaccante polacco è irrimediabilmente compromesso. Queste le parole della rosea.

“Ci sarebbe stata anche l’ipotesi Milik centravanti con lo spostamento di Mertens a sinistra. Ma il rapporto tra l’attaccante polacco e il club è del tutto compromesso”.