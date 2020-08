Gazzetta: il Liverpool in agguato su Tsimikas, il Napoli si prepara al rilancio

Sono mesi che Giuntoli segue l’esterno sinistro dell’Olympiacos. Respinta la prima offerta di 15 milioni, il club greco ne vuole 20. Gli azzurri si preparano a combattere la concorrenza degli inglesi

Il Napoli continua a lavorare sul mercato. La priorità è trovare un esterno mancino, scrive la Gazzetta dello Sport. Per il ruolo è in pole Kostas Tsimikas. Ma c’è la concorrenza del Liverpool, cosa che costringerà il club azzurro a fare in fretta.

“Le attenzioni del Liverpool per Kostas Tsimikas, costringeranno il Napoli a stringere i tempi. L’esterno sinistro dell’Olympiacos e della nazionale greca, da mesi è seguito dai collaboratori di Cristiano Giuntoli, ci sono stati anche alcuni contatti tra le parti, ma il presidente dell’Olympiacos ha già respinto una prima offerta di 15 milioni, presentata dal ds napoletano nello scorso mese di gennaio. Lui ne vuole 20 e a questa cifra arriverà sicuramente il Liverpool che, insieme al Leicester, sta forzando per chiudere l’operazione. Il Napoli non resterà a guardare e, probabilmente, rilancerà la propria offerta, magari aggiungendo qualche bonus facilmente raggiungibile, sperando che non sia già troppo tardi”.