Gattuso si aspettava che De Laurentiis cedesse sull’eliminazione delle clausole rescissorie dal contratto

Non ci sono firme sul contratto di rinnovo di Gennaro Gattuso con il Napoli. Quello di ieri a Capri è stato un incontro cordiale, tra le parti c’è sintonia, ma la firma non è arrivata. Tutto rimandato alla prossima primavera, scrive la Gazzetta dello Sport.

“Tra le parti c’è stata sintonia su tutto, mercato compreso, tranne sul discorso penali che il presidente avrebbe voluto inserire nel nuovo accordo. Ed è su questo punto che l’allenatore ha alzato il muro, perché sono condizioni che lui non vuole accettare. In pratica, il summit di Capri è stato un primo incontro per discutere sul progetto futuro e sul contratto da rinnovare e si è concluso con un nulla di fatto, firme non ce ne sono state. Un epilogo che, probabilmente, il tecnico non si aspettava, convinto com’era che il presidente avesse desistito. Così non è stato“.