Gattuso ha allertato Elmas e Lozano per sostituire Insigne in caso di necessità

L’infortunio di Lorenzo Insigne durante Napoli-Lazio preoccupa non poco Gattuso e gli azzurri. Il capitano è diventato insostituibile nella gestione del tecnico calabrese, escluso dal turnover per sua stessa richiesta. Ora occorre improvvisare un piano B. Che prevede sostanzialmente l’impiego di Elmas o Lozano, già preallertati dall’allenatore in caso di forfait di Lorenzo. Repubblica Napoli scrive:

“Insigne è ritornato insostituibile durante la gestione di Gattuso e dopo il lockdown è partito dalla panchina per tirare il fiato una sola volta, nella trasferta di Bologna. È facile rimproverarlo adesso per aver abusato della sua resistenza fisica, chiedendo e ottenendo nella sostanza (con un peccato di generosità) di essere esentato quasi totalmente dal turn over: d’accordo ovviamente con il suo allenatore. Ormai la frittata è fatta e preoccupa piuttosto che non ci sia un piano B già collaudato per sostituirlo, a differenza di quanto avviene con il turn over per tutti i suoi compagni. Nel Napoli vige una regola: giocano il capitano più altri dieci. Per questo Ringhio spera di non essere costretto a stravolgere gli equilibri degli azzurri proprio nella notte di Barcellona, anche se il tecnico calabrese ha già messo in preallarme Elmas e terrà in considerazione pure Lozano“.