Gattuso confida nel senso di responsabilità di Insigne

Repubblica spiega che è chiaro che sarebbe un suicidio affrontare il Barcellona con in campo un giocatore menomato in partenza

Nella giornata di ieri sono emerse notizie incoraggianti sulle condizioni di salute di Lorenzo Insigne in vista della sfida di Champions contro il Barcellona di sabato. Il capitano ha provato ad allenarsi e non sente più dolore, ma sarà solo l’allenamento di oggi a sciogliere ogni dubbio sulla possibilità di vederlo in campo. Al di là dell’esito degli esami strumentali, quello che conta è vederlo in campo e capire se può farcela, come riporta Repubblica, Gattuso infatti

confida ovviamente nel senso di responsabilità del suo capitano. Il Barcellona è già troppo forte e sarebbe un suicidio affrontarlo con in campo un giocatore menomato in partenza. Ringhio vuole dare battaglia al Camp Nou e potrà farlo soltanto con una formazione in grande salute, capace di dare il cento per cento e all’occorrenza di più.