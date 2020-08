“Gattuso chiederà a Insigne se ce la fa. Ma cosa potrà rispondere uno che fa le smorfie se sostituito?”

Sul Mattino. Se non si trattasse della partita contro il Barcellona probabilmente il capitano non avrebbe corso rischi, ma stasera vorrà esserci dal primo minuto, a meno di intoppi

Ieri mattina Lorenzo Insigne ha svolto tutto l’allenamento in gruppo. Il Mattino racconta che il vice di Gattuso, Gigi Riccio, gli è stato sempre vicino per chiedergli come andasse il dolore dopo l’infortunio.

“Ha fatto tutto quello che doveva fare, dal primo all’ultimo. Assieme agli altri. Con Gigi Riccio che più del solito gli ronzava attorno per chiedere notizie del suo dolore. Perché la paura è che nello zigzagare all’Insigne, ci possa essere una ricaduta. Ma Lorenzo ruggisce d’orgoglio e di liberazione“.

In conferenza stampa, Gattuso ha dichiarato che Insigne non giocherà se non sarà al 100% della condizione, che chiederà al suo giocatore di esprimersi a riguardo. Il Mattino scrive:

“Bene, cosa volete che risponda un calciatore che persino quando viene sostituito fa le smorfie di fastidio perché vuole giocare sempre? Ecco, non fosse la partita contro Messi e il Barcellona, probabile che Lorenzo non avrebbe corso rischi. Ma stasera vorrà esserci. E dal primo minuto. A meno che non ci sia qualche intoppo nel riscaldamento del mattino o qualcosa vada storto in queste ore di vigilia. Perché Raffaele Canonico, il medico del Napoli, e il suo staff hanno lavorato in maniera esemplare per rimettere in piede Insigne a tempo di record”.