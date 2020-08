Feltri attacca Agnelli: “Ha cacciato Sarri come si fa con una serva a ore”

Su Libero ricorda al presidente della Juve che l’Atalanta è ancora in gara per ottenere il trono mentre la sua, pur essendo fortissima, è alla canna del gas.

“Sarri non meritava il siluramento”, questo il commento in prima pagina su Libero di Vittorio Feltri che giudica “il crimine attribuito a Maurizio Sarri, ottimo trainer, non da ergastolo”

Nientedafare. I signorotti torinesi essendo sia inflessibili sia presuntuosi hanno preso l’allenatore a pedate nel sedere e lo hanno cacciato malamente

Feltri sottolinea di non conoscere personalmente il tecnico toscano, ma di non poter fare a meno di apprezzare le sue imprese alla guida del Napoli e dell’Empoli (ha dimenticato l’Europa League vinta con il Chelsea)

Uno porta a casa mi pare il nono scudetto, avendo dominato il campionato nazionale, e anziché un premio gli rifilano il benservito come usa con le serve a ore.

Feltri critica fortemente la scelta di Agnelli che a suo dire si è comportato come “un padrone delle ferriere”, ma attenzione perché spesso le situazioni e le parole ci si ritorcono contro, come quelle pronunciate contro l’Atalanta poco tempo fa

Segnalo a questo gentiluomo dei miei stivali che l’Atalanta è ancora in gara per ottenere il trono mentre la sua, pur essendo fortissima, è alla canna del gas.