Duello Ospina-Meret, in termini di minutaggio in campo, in stagione, vince il friulano

Il Corriere dello Sport fa il calcolo del minutaggio dei due portieri del Napoli, Alex Meret e David Ospina. Alla fine, nonostante la preferenza di Gattuso per il colombiano, a spuntarla, in termini di lunghezza della presenza in campo, è stato il giovane friulano.

“E alla fine dei giochi l’ha spuntata sia pur di poco il più giovane. Almeno a conti fatti (leggasi minutaggio e presenze): ovvero, 2580’ per Alex Meret, e 2010’ per David Ospina. Il che sta a significare che per i due portieri azzurri c’è stata una pressoché equa spartizione dei compiti. E a ben vedere quelle 6 presenze in più dell’italiano (29 a 23) derivano anche da qualche intoppo di troppo per il colombiano, riconducibile ad infortunio o squalifica. Come quella rimediata dopo la semifinale di Coppa Italia con l’Inter (somma di ammonizioni) che aveva spalancato a Meret la scena della finale con la Juve. Per il resto, più campionato e Champions per l’ex Udinese e Spal, più Coppa Italia invece per il collega più esperto e titolato”.