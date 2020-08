De Laurentiis su Sarri: «Peccato, se fosse rimasto avremmo vinto il campionato»

Su Ciro Immobile: «Mi piace, certo, ma per acquistarlo dovrei vendere due terzi dei miei big, cosa improbabile». Sui timori per la trasferta a Barcellona: «Mi auguro, per il bene di tutti, che non succeda niente, altrimenti scatenerò l’inferno». A proposito dello scudetto vinto dalla Juve: «Sono contento per Agnelli». Sarri? «Peccato, se fosse rimasto avremmo vinto il campionato, ma ha voluto fare altre scelte». Quanto al futuro: «Se Gattuso si troverà bene il matrimonio potrà continuare, se vorrà approdare in altri lidi, ce ne faremo una ragione e cambieremo».