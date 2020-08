De Laurentiis: «Se uno non si lamenta non può essere tifoso del Napoli»

Il presidente del Napoli parlando a radio Kiss Kiss delle critiche piovute sulla nuova maglietta azzurra che sarà presentata il 27 agosto

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha annunciato in diretta a radio Kiss Kiss oggi che la presentazione ufficiale della nuova maglia è prevista per il 27 agosto. Rispondendo alle critiche arrivate in questi giorni da numerosi tifosi ha aggiunto

“Abbiamo montato 3-4 negozi del Napoli dove dal 27 presenteremo le prime nuove maglie. Io vi ho seguito per le vostre lamentele, a parte che se uno non si lamenta non può essere tifoso del Napoli, è giusto che vi lamentiate. Dal punto di vista estetico, dispiace doverlo far notare, su questi colori che abbiamo scelto insieme ai designer di Kappa, abbiamo stabilito che il colore rosso, non per fare assist alla Lete, era quello che avrebbe risaltato di più, creando una corretta contaminazione di colori e quello che c’era nel retromaglia riguardo il caffè Kimbo.