De Laurentiis: «Grazie a Gattuso non siamo a semi riposo come è successo nel recente passato»

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha con cesso la sua prima intervista a radio Kiss Kiss dopo il primo allenamento della squadra a Castel di Sangro in cui ha colto l’occasione anche per rinnovare la sua fiducia a Gattuso:

“Grazie a Gattuso, qui non si fanno sconti a nessuno, per esprimere questo spirito di appartenenza bisogna dare tutto, non bisogna essere a semi riposo come è successo nel recente passato.”