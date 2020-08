Damascelli: nessuna rivoluzione juventina, Pirlo è la soluzione necessaria in emergenza finanziaria

E’ il commento di Tony Damascelli, sul Giornale, alla nomina di Andrea Pirlo allenatore della Juventus. Si tratta di una scelta obbligata, visti i tempi.

Pirlo ha carisma ed esperienza.

Sembra effettivamente

Ha medaglie da vendere, e questo rappresenterà un peso anche nella gestione di Cristiano Ronaldo.

Ma non si tratta di una rivoluzione.

Damascelli lo scrive chiaramente.

“Pirlo è la soluzione necessaria in emergenza finanziaria, Pirlo non è una scommessa semmai è Pirlo stesso a scommettere sul proprio futuro. Dovrà trasferire la sua maledetta in panchina, dirigendola verso la coppa maledetta. Ma dovrà anch’egli fare i conti con una realtà economica che non consente spese ultramilionarie, il budget è quello, si possono rincorrere parametri zero (come fu lui) o pensare a cambi alla pari, non altro, in attesa che gli azionisti di riferimento diano un segnale, ulteriore, sul futuro del club. Andrea Pirlo avrà bisogno di un supporto continuo che nella Juventus può arrivargli da Nedved, Buffon, Chiellini, da un eventuale rientro di Barzagli ma Agnelli stia attento a non trasformare il mondo Juve in villa Arzilla, riempiendo la sala di troppe voci, di troppi ex pronti a rifarsi gloria, sarebbe un errore gravissimo che è costato ad altri presidenti. Liberarsi dei pesi, tecnici e salariali, questa sarà la vera rivoluzione, mandare in pensione, con sontuosa buonuscita, chi lo è già da anni (Higuain e Khedira), trovare alternative, fresche affamate più che famose, ad alcuni cartonati con stipendi altissimi e sgombrare il retrobottega anche di giovani reduci dall’Under 23, che non sono né promesse, né premesse”.