Dal Cotugno: «Si stanno esaurendo i posti di terapia sub intensiva».

Su Repubblica Napoli. L’ospedale allerta la Regione. Resta capienza solo in rianimazione, mentre la degenza ordinaria e la terapia subintensiva sono piene. Palazzo Santa Lucia si prepara ad aumentare i posti

L’ospedale Cotugno scrive all’Unità di Crisi della Regione Campania e lancia un allarme:

«Si stanno esaurendo i posti di terapia sub intensiva».

Lo racconta Repubblica Napoli, che aggiunge che a Palazzo Santa Lucia sono pronti ad aumentare i posti letto Covid per contrastare la ripresa dei contagi dovuta ai rientri dalle vacanze.

In virtù dei controlli su chi rientra dalle ferie, i positivi in Campania continuano ad emergere. La nostra regione è seconda in Italia, da due giorni, per numero di contagi (dopo la Lombardia) e dunque è necessario monitorare la situazione negli ospedali napoletani.

Il quotidiano dà i numeri dei ricoveri al Cotugno: 17 in degenza ordinaria, 15 in terapia sub intensiva e 2 in rianimazione.

Dall’ospedale fanno sapere:

«Ci resta capienza solo in rianimazione, gli altri posti di degenza ordinaria e di subintensiva sono pieni».

Repubblica spiega:

“A causa dell’età media più bassa e delle caratteristiche cliniche dei nuovi pazienti Covid che non hanno bisogno di essere intubati, servono posti soprattutto in sub intensiva”.

I nuovi positivi sono per la maggior parte asintomatici, restano per lo più a casa, ma i posti di degenza ordinaria, negli ultimi giorni, si sono riempiti.