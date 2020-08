Al Cotugno centinaia di giovani di ritorno dalle vacanze per il test Covid. «Devono rivolgersi all’Asl»

Ieri, al Cotugno, si sono riversate centinaia di giovani di ritorno dalle vacanze. Hanno paura di aver contratto il Covid e vogliono essere sottoposti al test. Provengono dall’Italia e dall’estero, hanno aspettato ore davanti al nosocomio, ma i loro casi non sono di competenza dell’ospedale. Devono rivolgersi all’Asl.

Sul Mattino, che racconta le file lunghissime sotto il sole, le parole del manager del Cotugno, Maurizio Di Mauro.

«Può fare il test al Cotugno solo chi presenta una sintomatologia conclamata. Non può mettersi in fila chi vuole fare uno screening e nemmeno chi ha avuto contatti con un positivo. Non possiamo sottrarre personale a pazienti in condizioni critiche. Degli oltre 150 presenti ieri al Cotugno molti sono venuti per evitare la quarantena. I ragazzi che hanno avuto comportamenti irresponsabili in vacanza ora hanno paura, ma noi non possiamo permetterci una situazione simile. Devono rivolgersi alle Asl. Chi ha fatto le vacanze senza attenzione adesso aspetti: questi casi sono non sono di nostra competenza».