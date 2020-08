Corsport: si lavora allo scambio Under-Milik, la Roma offre un altro giocatore al posto dei 15 milioni

Se ne riparlerà nei prossimi giorni. Milik non è una priorità della Juve che vuole Dzeko. Per il polacco un quinquennale a cinque milioni l’anno

Il Corriere dello sport scrive che sull’asse Napoli-Roma si continua a lavorare per l’affare incrociato Under-Milik.

Il turco piace da sempre al Napoli che lo ha individuato come erede di Callejon.

Il punto è la trattativa.

La Roma vorrebbe evitare di aggiungere contante, i quindici milioni richiesti da Adl, da aggiungere a Ünder per arrivare a Milik, e vorrebbe proporre al Napoli un altro calciatore, da scegliere in una rosa che rientri in quella forbice che si chiama in realtà conguaglio: se ne riparlerà, anche nei prossimi giorni.