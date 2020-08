CorSport: Meret o Ospina? Il Napoli deve scegliere, non è giusto continuare così

“E’ un equivoco filosofico e anche umano che va rimosso immediatamente, per rispetto a se stessi e per quei venticinque milioni che sono stati depositati in panchina

Un dei dubbi che il Napoli deve assolutamente risolvere riguarda la scelta del portiere titolare, scrive il Corriere dello Sport. Meret o Ospina? Non è giusto continuare nel dilemma. Queste le parole del quotidiano:

“Meret o Ospina, scegliere senza più indugiare, perché un altro anno così non sarebbe giusto. «E non lo sarebbe per nessuno. Il Napoli – De Laurentiis e Gattuso – dovranno decidere, anche «cinicamente» se continuare a credere nel talento cristallino e ancora incompiuto di Meret o se sacrificarlo per la consistenza tecnica che offre Ospina, non solo nel favorire «la ripartenza dal basso». E’ un equivoco filosofico e anche umano che va rimosso immediatamente, è una soluzione che non può essere differita ulteriormente nel tempo, per rispetto a se stessi e per quei venticinque milioni che sono stati depositati in panchina. Meret oppure Ospina e questa volta senza alcun indugio»”.