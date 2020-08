CorSport: in alternativa a Gabriel il Napoli valuta Jullien del Celtic

Kalidou Koulibaly è sempre più vicino all’addio e il Napoli cerca alternative valide da collocare al centro della difesa. Il profilo privilegiato è quello di Gabriel dos Santos Magalhães, finito nelle chiacchierate con il Lille durante la trattative per Osimhen.

Il club francese lo valuta 30 milioni, il Napoli si sente in vantaggio, scrive il Corriere dello Sport, ma si prepara anche ad altre strade. Una di queste porta alla valutazione di Jullien, del Celtic.

Parlando di Gabriel, il quotidiano sportivo scrive:

“Il Lilla, gioielleria che ha «umane» pretese, l’ha valutato trenta milioni (si potrebbero trasformare in venticinque cash e cinque di accettabili bonus) ma gli estimatori non mancano e l’Everton di Ancelotti, che ha soldi e sono sterline – e un competitor tutt’altro che irrilevante. Il Napoli si sente in vantaggio, avendo affrontato il discorso e gettato le basi per definire l’affare, ma conoscendo i rischi di questo mondo ha anche provveduto a guardarsi intorno: in Scozia, nel Celtic, c’è un francese, Jullien, che ha catturato lo sguardo, prima che la stagione si fermasse, ed ha indotto a qualche pensierino: fisico imponente (un metro e novantasette), esperienze sparse (Auxerre, Friburgo, Digione e Tolosa, prima della Scozia)”.