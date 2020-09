Gabriel segna all’esordio con l’Arsenal (VIDEO)

Ha segnato la rete del momentaneo 2-0 sul campo del Fulham. L’ex Lille è stato a lungo corteggiato dal Napoli, ma poi ha scelto la squadra di Arteta

Ha impiegato 49 minuti di gioco Gabriel Magalhaes a mettere il timbro sulla Premier League, pur essendo lui un difensore centrale. L’ex Lille è stato a lungo corteggiato dal Napoli, per alcuni gli azzurri erano certi del suo arrivo. È andata diversamente. Gabriel ha scelto l’Arsenal. E oggi, all’esordio in Premier, ha messo a segna la rete del 2-0 per i Gunners ul campo del Fulham. Imperioso stacco e colpo di testa su corner di Willian. La partita è ancora in corso con la squadra di Arteta in vantaggio di tre reti: la prima l’ha segnata Lacazette, la terza Aubameyang.

Aquí el gol de Gabriel Magalhaes, con asistencia de William, 2-0 el Arsenal. pic.twitter.com/qmv70jNJad — Arsenal Argento 🔴🇦🇷 (@Arsenal_Argento) September 12, 2020