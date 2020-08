Corsport: il Napoli ostaggio del mercato in uscita

Vendere, il presidente De Laurentiis è stato chiaro, la priorità del Napoli al momento è vendere, ma proprio il mercato in uscita sembra essersi bloccato in questo momento e rischia di tenere la rifondazione azzurra ai blocchi di partenza, come scrive oggi il Corriere dello Sport

Ostaggio del mercato che slitterà all’inizio dell’autunno, delle coppe europee che hanno dilatato gli impegni fino alla metà di agosto di solito deputata a definire obiettivi e strategie. Ostaggio il Napoli, nello specifico, di Koulibaly, di Milik e di Allan, i pezzi pregiati che nella vetrina azzurra valgono duecento milioni e che bloccano il mercato in entrata, fino a quando rimarranno nella lista dei cedibili. Tutta colpa dell’Europa League (probabilmente): perché proprio ora che il gioco si è fatto durissimo, non è certo il momento di mettersi a divagare, pensando al mercato. Il Manchester United ha altro a cui pensare, ciò che ha detto ha detto e quel che avrà da aggiungere, semmai, potrà farlo solo quando quella sua magica avventura si sarà conclusa: c’è la semifinale con il Siviglia ed è vietato pensare ad altro