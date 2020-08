CorSport: Il Napoli è stato confuso e distante da se stesso

Quasi disastrosi, i primi 45′ del Napoli contro il Barcellona secondo il Corriere dello Sport

In quel «surreale» primo tempo, il Napoli è racchiuso nelle sue difficoltà di palleggiare, di esprimere concetti persino banali, distante da se stesso e confuso in Koulibaly (?) e Demme, in Zielinski e Fabian, schiacciato da De Jong e da Rakitic, da sua Maestà e da Semedo.