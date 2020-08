CorSport: cedendo Dzeko e Under la Roma avrebbe Milik senza pagare un euro

Under andrebbe al Napoli per circa 35 milioni e Milik diventerebbe della Roma per un esborso cash di 10, la cifra che verrà incassata per Dzeko per un totale di 45

La Roma ha bisogno di parecchie decine di milioni per assestare i suoi conti, scrive il Corriere dello Sport. E tanti potrebbero arrivare dal Napoli, che vuole Under e Veretout. La chiave è Milik. Il polacco potrebbe diventare “un boccone irrifiutabile per Fonseca”.

“Facendo due calcoli, cedendo Dzeko la Roma risparmia circa 25 milioni lordi di ingaggio in due anni e ne incassa almeno 10 per il cartellino (quasi tutta plusvalenza). Milik, che ha otto anni di meno, costerebbe circa 8 milioni lordi all’anno e, avendo solo un anno di contratto con il Napoli, non potrebbe valerne più di 25-30 come cartellino. Se però nella trattativa, come è assai probabile, entrerà almeno un giocatore, cioè Under, sarà più semplice l’incastro contabile. Under andrebbe al Napoli per circa 35 milioni, con il 20% girato all’Istanbul Bakaksehir perché previsto dal contratto, e Milik diventerebbe della Roma per un esborso cash di 10, la cifra che verrà incassata per Dzeko, per un totale di 45. Sintetizzando, cedendo Dzeko e Uder la Roma avrebbe Milik senza pagare un euro, anzi, migliorando il bilancio con le due plusvalenze”.