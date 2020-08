CorSport: Barcellona-Napoli, Elmas favorito su Lozano per sostituire Insigne

Il macedone ha già ricoperto il ruolo con il Cagliari in campionato e con la Macedonia gioca sistematicamente trequartista partendo quasi sempre da sinistra

Con Insigne in dubbio per la partita di sabato contro il Barcellona, Gattuso pensa ad un piano B. Secondo il Corriere dello Sport, il favorito per occupare il posto a sinistra del tridente, sarebbe Elmas.

“Elif Elmas comincia ad avvertire l’odore dell’erba del Camp Nou: se alla fine Insigne si arrenderà all’infortunio, sabato potrebbe toccare a lui sostituirlo con il Barça. Sì, il giovanotto macedone nel tridente più che Lozano: allo stato attuale sembra proprio il favorito per l’eventuale successione“.

Per il macedone non sarebbe la prima volta in quella posizione.

“E tra l’altro la posizione non sarebbe un problema, anzi: lo ha già fatto con il Cagliari in campionato, con la Macedonia gioca sistematicamente trequartista partendo quasi sempre da sinistra e come se non bastasse è così che lui ritiene di potersi esprimere meglio“.